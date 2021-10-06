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В России могут сделать «светофорную» маркировку продуктов обязательной

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Depositphotos

В России хотят сделать «светофорную» маркировку продуктов питания обязательной. С таким предложением выступил общественный совет при Роспотребнадзоре, пишут «Известия».

Авторы инициативы предлагают обозначать ценники продуктов с нормальным значением соли, сахара, жира и трансжиров зеленым цветом, а с их переизбытком — красным.

Как рассказали изданию глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин, речь идет о промышленно произведенных товарах. По их словам, исключением являются минеральная вода и специи.

Янин отметил, что основная цель инициативы — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России и уменьшение числа диагнозов «ожирение».

При этом исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев выразил мнение, что в «красной» категории могут оказаться многие обычные товары, в том числе сливки, творог и сметана, так как в них содержатся жиры. Он считает, что «светофорная маркировка» может дезориентировать россиян.

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