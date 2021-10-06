В Хабаровском крае найдены тайники с черной икрой стоимостью 55 млн рублей

Тайники с десятками килограммов черной икры стоимостью около 55 млн рублей был обнаружен в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

«На территории промышленной базы в нежилом помещении, принадлежащем двум гражданам РФ, обнаружено два подземных тайника, где находилось свыше 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов рыб, а также приспособления для изготовления деликатеса...Общий вес изъятой рыбной продукции — свыше 170 килограммов, а ущерб, нанесенный браконьерами, составил около 55 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Ранее в Якутии у браконьеров изъяли более двух тонн рыбы и черной икры на общую сумму в 117 млн рублей.