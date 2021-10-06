Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина 07:42
Карпин о вызове Адамова в сборную: можно было и Козлова вызвать 07:37
В случае войны поля «Манчестер Юнайтед» буду превращены... 07:29
В России могут сделать «светофорную» маркировку продуктов обязательной 07:28
До +12°С ожидается в Москве 07:23
Суарес про «Барселону»: они должны сесть со мной один на один и все... 07:20
Власти Марокко создали проблемы российским туристам 07:16
В России разработали технологию для оценки загруженности парковок 06:59
В Хабаровском крае найдены тайники с черной икрой стоимостью 55 млн рублей 06:53
Галицкий: хотим смотреть хороший футбол — надо платить, бесплатное никогда не... 06:51

В Крыму признали проблему в туристической отрасли

close
100%
Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что на полуострове почти во всех направлениях индустрии гостеприимства наблюдается серьезный дефицит персонала. Он указал, что при этом заработная плата таких работников превышает средний уровень по стране. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию TourDom.ru.

В документе отмечается, что в летний период в крымских отелях и санаториях работает свыше 40 тыс. человек, а в межсезонье — около 20 тыс. человек. Но для предоставления качественного сервиса требуется в два раза больше людей.

В июле текущего года в обсуждении темы найма сезонного персонала в сообществе Facebook «Трэвел Президиум» появилось сообщение, что зарплата горничных в одном из отелей Крыма достигала 90 тыс. руб. Такой высокий доход был связан с популярностью отеля и повышенным объемом работ.

Ранее сообщалось, что более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах. Более половины жалоб путешественников были связаны с низким уровнем обслуживания и плохой инфраструктурой. Отдыхающие также обратили внимание на завышенные цены в гостиницах и несоблюдение противокоронавирусных мер.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
СК завел дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Цукерберг отверг обвинения в алчности Facebook
Байден заявил, что США могут потерять свое экономическое преимущество в мире
УЕФА представил логотип Евро-2024
Немецкий город обнаружил Йозефа Геббельса в списке почетных граждан
Новости и материалы
Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина
Карпин о вызове Адамова в сборную: можно было и Козлова вызвать
В случае войны поля «Манчестер Юнайтед» буду превращены в картофельную ферму
В России могут сделать «светофорную» маркировку продуктов обязательной
До +12°С ожидается в Москве
Суарес про «Барселону»: они должны сесть со мной один на один и все объяснить
Власти Марокко создали проблемы российским туристам
В России разработали технологию для оценки загруженности парковок
В Хабаровском крае найдены тайники с черной икрой стоимостью 55 млн рублей
Галицкий: хотим смотреть хороший футбол — надо платить, бесплатное никогда не ценилось
Крис Рок пошутил про воскрешение из мертвых после коронавируса
Один из лучших защитников мира сделал выбор между Месси и Роналду
МИД КНР подтвердил информацию о китайско-американских переговорах в Цюрихе
Макгрегор рассказал, на сколько поднял стоимость UFC
Дипломат Лозинский заявил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
В Курской области женщина получила 15-летний срок за сжигание сына живьем
Группа «ДДТ» впервые выпустит альбом с помощью краудфандинга
В России заявили об угрозе распространения африканской чумы свиней
Все новости
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Лучшие лезгинки Кадырова
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
«Мы находимся в зависимости»: чем Россия ответит на глобальный сбой Facebook
Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях