В Крыму признали проблему в туристической отрасли

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что на полуострове почти во всех направлениях индустрии гостеприимства наблюдается серьезный дефицит персонала. Он указал, что при этом заработная плата таких работников превышает средний уровень по стране. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию TourDom.ru.

В документе отмечается, что в летний период в крымских отелях и санаториях работает свыше 40 тыс. человек, а в межсезонье — около 20 тыс. человек. Но для предоставления качественного сервиса требуется в два раза больше людей.

В июле текущего года в обсуждении темы найма сезонного персонала в сообществе Facebook «Трэвел Президиум» появилось сообщение, что зарплата горничных в одном из отелей Крыма достигала 90 тыс. руб. Такой высокий доход был связан с популярностью отеля и повышенным объемом работ.

Ранее сообщалось, что более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах. Более половины жалоб путешественников были связаны с низким уровнем обслуживания и плохой инфраструктурой. Отдыхающие также обратили внимание на завышенные цены в гостиницах и несоблюдение противокоронавирусных мер.