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Исследование показало, что россияне начали покупать больше валюты в сентябре

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России средний чек одной валютообменной операции в сентябре вырос в сравнении с предыдущем месяцем на 19%, до 73,35 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт»

По данным исследования, российские граждане стали менять валюту на заметно более высокие средние чеки. Относительно августа 2021 года этот показатель вырос на 19%.

Эксперты предполагают, что спрос на валюту мог вырасти из-за тех россиян, кто отправился в путешествия и деловые зарубежные поездки в сентябре.

Общее число валютообменых операций в сентябре относительно августа выросло на 15%, а общая сумма - на 37%.

Ранее финансист Степанова рассказала, что курс рубля занижен по макроэкономическим причинам

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