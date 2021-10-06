Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

Группа стран ЕС, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас в Twitter опубликовал совместное заявление пяти стран.

«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — сказано в совместном заявлении.

Эти пять государств также призвали установить общие правила по объемам запасов газа. Это поможет смягчить скачки цен. Предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.

Пятерка стран предлагает связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в Евросоюзе. Это, по их мнению, позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии, так как повысит стоимость угля.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что некоторые страны Европы могут принять решение о транзите газа в обход Украины из-за снижения надежности и безопасности украинской газотранспортной системы (ГТС). По его словам, поставки по стареющей системе могут привести к снижению энергобезопасности некоторых стран, в частности, юго-восточной Европы, и решения об отказе транзита через Украину будут приниматься европейскими потребителями все чаще.