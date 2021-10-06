ЦБ с высокой вероятностью повысит прогноз по инфляции на 2021 год

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью «Известиям» заявил, что Центробанк пересмотрит прогноз по инфляции на 2021 год в сторону повышения с высокой долей вероятности.

Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе прогноза инфляции, уточнил эксперт. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%.

Тремасов также указал, что ЦБ оценивает как нейтральное влияние динамики валютного курса на инфляцию в стране.

Курс рубля там же, где был год назад, говорит эксперт. По его мнению, с учетом накопленной за это время инфляции можно сказать, что рубль заметно укрепился в реальном выражении.

Заместитель главы Министерства финансов Владимир Колычев заявил, что в России инфляция приближается к пику. По данным Минэкономразвития, за неделю с 21 по 27 сентября годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.