Россияне стали чаще покупать фастфуд

За девять месяцев с начала 2021 года россияне стали приобретать при помощи онлайн-покупок больше фастфуда (рост на 25%), чем за аналогичный период 2020 года. При этом доля продаж бургеров из числа фастфуда снизилась, а у газированных напитков и картошки фри выросла. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, доля продаж бургеров снизилась с 74,1% до 61,1%. А вот картошка фри показала рост и достигла 24,2% в общей доле продаж фастфуда. Газированные напитки стали приобретаться почти в 2,5 раза больше и за первые девять месяцев их доля выросла до 14,7%, отмечается в исследовании.

Также увеличился средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда. Он составил 394 рубля, то есть повышение произошло более чем на четверть, так как годом ранее этот показатель равнялся 314 рублям.

Заказы фастфуда с помощью службы доставки на дом или в офис выросли в денежном выражении на 15%.

Ранее сообщалось, что количество онлайн-покупок лекарств увеличилось на 17% после постановления правительства, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах.