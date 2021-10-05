Цена нефти Brent превысила $83 впервые с 2018 года

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом свидетельствует информация лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18.17 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,22%, до 83,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,78%, до 79,38 доллара за баррель.

При этом отметку в 79 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.

Ранее в Министерстве финансов России допустили «катастрофическое» снижение спроса на нефть. В ведомстве отметили, что спрос может снизиться в 4–6 раз.

В Минфине полагают, что спрос на нефть в 2050 году составит 17-24% от уровня спроса в 2019 году.

Такие изменения на рынке, по данным ведомства, смогут произойти, если мир начнет проводить экономическую политику декарбонизации, то есть отказа от углеводородов.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) полагают, что в 2030 году цены на нефть упадут до $35 за баррель, а к 2050 году — до $25 за баррель.