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Цена на газ в Европе превысила $1200

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила $1200 на ноябрьский фьючерс, указано в данных биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландской бирже TTF в ходе торгов превысила $1228,8 за 1 тыс. куб. м.

До этого цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах снизился всего за час почти на $70 и опустился до $1124 за тыс. куб. м.

По состоянию на 18.20 мск в понедельник, 4 октября, стоимость фьючерса на бирже составляла $1160 за тыс. куб. м.

Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что газопровод «Северный поток — 2» соответствует требованиям и может начать работу.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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