Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что из Москвы и Санкт-Петербурга рейсы в Гоа и Дели будут осуществляться четырежды в неделю, на Тенерифе из Москвы — дважды в неделю. Также из российской столицы самолеты будут летать в Джибути два раза в неделю. Такая же ситуация сложится с Веллингтоном, Лиму, Кейптауном и Йоханнесбургом. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген будет запущено два рейса в неделю.

По данным агентства, пока ни одна авиакомпания из России не заявила о планах по возобновлению полетов в указанные страны. При этом не все из формально открытых стран готовы принимать туристов, в частности, Индия, где сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 октября запустил рейсы из Москвы в Доминикану.

С 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года российская сторона начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.