Финансист Коган рассказал о самых выгодных вкладах

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал вклады от нескольких месяцев до года. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Коган отметил, что главными факторами влияющими на доходность вложенных в банк средств - ключевая ставка ЦБ и сроки размещение активов.

«Таким образом, чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением», — подчеркнул финансист.

По его словам, высокую ставку предлагают небольшие банки и зачастую в них «зашивается» инвестиционный договор, а не договор на открытие вклада.

Коган добавил, что до истечения срока вклада деньги лучше не снимать, а хранение валюты в банках не принесет прибыли, потому что на нее «нулевые» ставки.

Ранее россиян предупредили о тяжелой ситуации с вкладами.