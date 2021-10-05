В работе Bank of America произошел сбой

Пользователи жалуются на проблемы в работе онлайн-сервисов Bank of America, который является одним крупнейших кредитных учреждений США. Об этом сообщает портал Downdetector.

По информации портала, 49% пользователей сообщили о сбоях с выполнением операций на сайте банка, 32% столкнулись с трудностями в приложении банка, а у 20% сообщивших проблемы со входом в аккаунты.

Ранее сообщалось о проблемах в работе Netflix и Zoom.

У компаний в последние часы резко выросло количество обращений о проблемах с работой сервисов.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Главный технолог Facebook Майк Шрепфер позднее заявил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем.

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».