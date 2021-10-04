«Катастрофы не будет»: экономисты назвали последствия исчерпания запасов золота в России

При исчерпании запасов золота в России граждане не почувствуют никаких изменений, так как для экономики страны не принципиально, сколько золота находится в золотовалютном резерве. К такому общему мнению в беседе с «Газете.Ru» пришли экономист Никита Кричевский и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

«Исчерпание золота — это типичный страх для России и всего развитого мира. Хотя на протяжении целых столетий многие люди думали, что если завтра запасы золота иссякнут, то все рухнет. Но потом всегда находились новые месторождения», — отметил Кричевский.

Экономист считает, что новость об исчезновении запасов золота в России из разряда «подталкивания» и наверняка необходима определенным структурам. При этом в России огромная часть территорий никак не исследована и там наверняка есть запасы золота, просто геологоразведка в стране практически никак не финансируется.

Кроме того, даже если запасы золота неожиданно иссякнут, российская экономика никак не пострадает, так как золото – мало ликвидный товар. Если на рынок ввести определенный тоннаж золота, то его стоимость сразу же рухнет, сообщил Кричевский.

В свою очередь, Колганов из МГУ рассказал, что исчерпание запасов золота не означает исчерпания золотовалютных резервов.

«Если же запасы золота будут уменьшаться, то их можно пополнять благодаря закупкам из-за рубежа. И катастрофы в этой ситуации не будет. Да, нагрузка на экономику будет больше, но чего-то ужасного в плане последствий не будет», — сообщил специалист.

По словам Колганова, недостаток золота может повлиять на ювелирную отрасль и радиоэлектронную промышленность. Однако рядовые граждане изменений не увидят, так как на них это никак не повлияет.

Ранее гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заявил о риске исчерпания запасов золота в стране. По его оценке, производство драгметалла в РФ держится на уровне 330 тонн в год. При такой тенденции через 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы.