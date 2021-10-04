Услуги СберЗдоровья и СберСтрахование включены в подписку СберПрайм

Продукты компаний СберЗдоровье и СберСтрахование теперь стали доступны для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. При этом стоимость подписок не изменилась, сообщает пресс-служба Сбербанка.

С помощью сервиса СберЗдоровье пользователи СберПрайм теперь смогут консультироваться с врачами онлайн со скидкой, которая распространяется на любые обращения к специалистам телемедицины. С врачами 25 специальностей можно общаться по аудио- и видеосвязи, а также в чате в любое время из любой точки мира, где есть интернет. На платформе СберЗдоровье сегодня более 1300 врачей, которые прошли строгий отбор и обучение по программам, разработанным ведущим медицинским вузом страны — Первым МГМУ им. Сеченова — и работают по принципам доказательной медицины.

Также пользователи сервиса смогут оформить полисы СберСтрахования по программам «Защита дома», «Защита от травм» и «Питомец под защитой». Приобрести страховку на специальных условиях можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Данные о наличии подписки СберПрайм подгрузятся автоматически.

«Подписка СберПрайм постоянно совершенствуется, в неё добавляются новые сервисы и продукты, которые помогают нашим клиентам решать самые разнообразные задачи быстро и с минимальными затратами средств и энергии. В результате их повседневная жизнь становится проще и комфортнее», — рассказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор СберСпасибо Андрей Писарев.

Сервисы подписки СберПрайм предлагают решения почти на любой случай жизни: это музыка (СберЗвук), фильмы (Okko), такси (Ситимобил), заказ еды (Самокат, Delivery Club) и лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА), сотовая связь (СберМобайл) и так далее.

Вместе с широким спектром услуг экосистемы Сбера в подписку входит уникальная карта СберКарта Прайм с выгодными преимуществами: 0 руб. обслуживание, 0 руб. комиссия за снятие наличных в банкоматах по всему миру, до 10% бонусами от СберСпасибо. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки у партнёров.