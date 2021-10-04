Гендиректор «Полюса» предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

Гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заявил о риске исчерпания запасов золота в стране. Об этом сообщает РБК.

По его словам, текущие запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тыс. тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. При такой тенденции через 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы, считает Грачев.

Среди причин истощения минерально-сырьевой базы в России гендиректор «Полюса» в первую очередь указал на недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

Для решения проблемы Грачев предлагает осуществить донастройку «заявительного принципа», который позволит любой компании осуществлять геологическое изучение неразведанного участка недр с дальнейшем получением лицензии на добычу, законодательно упростить оборот поисковых лицензий и создать общую базу геологической информации по стране.

Ранее финансист объяснила высокую стоимость золота.