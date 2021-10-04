Финансист Степанова рассказала, что курс рубля занижен по макроэкономическим причинам

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала агентству «Прайм», что рубль недооценен из-за ряда макроэкономических причин.

К ним можно отнести большой объем международных резервов, положительного сальдо платежного баланса и реализацию бюджетного правила.

Эксперт уточнила, что рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары также влияет на положение дел.

По ее словам, рубль оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют мира по оценке индекса БигМака.

Фундаментальная обоснованность курса определяется как состоянием платежного баланса, так и прогнозом факторов, влияющих на него. Сюда относится динамика цен на значимую экспортируемую продукцию и показателем оттока капитала из государства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников также считает, что курс рубля на данный момент недооценен. По его словам, текущий курс формировался под действием увеличения иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» и активного накопления резидентами валютных активов. Также на рубль повлияли значительный объем импорта в рамках восстановления экономии и настроения международных инвесторов.

Решетников уточнил, что ведомство ожидает укрепление курса в конце текущего и начале следующего года, а с 2023 года рубль будет постепенно ослабевать.