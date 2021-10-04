Глава крупнейшего золотодобытчика РФ рассказал, почему у него нет золота и биткоинов

Гендиректор компании «Полюс» — крупнейшей по запасам золота в мире в 2020 году — Павел Грачев заявил, что биткоин и золото не конкуренты друг другу в долгосрочной перспективе. Об этом топ-менеджер заявил в интервью РБК.

Грачев напомнил, что у золота и биткоина разная природа и разные группы инвесторов — в частности, биткоин создавался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления. А золото — это «квази-деньги», считает он.

«Владельцы биткоинов или его эмитенты всеми силами пытаются приравнять биткоин к золоту, позиционировать его как инструмент накопления и сохранения, что, конечно, получается не очень успешно на фоне волатильности этого инструмента», — сказал Грачев.

Он признался, что у него самого нет биткоинов — «я даже не знаю, где их купить». Золота тоже нет — по словам Грачева, из-за НДС инвестировать в приобретение металла в его физической форме не имеет смысла, проще купить акции соответствующей компании.

Ранее финансист объяснила высокую стоимость золота.