ГТС Украины: через территорию страны продолжается транзит газа в Венгрию

Украина продолжает транзит российского газа в Венгрию через газотранспортную систему (ГТС) страны. Об этом сообщается на сайте компании «Оператор ГТС Украины».

Согласно опубликованной в разделе «Оперативные данные» информации, в субботу, 2 октября, объем топлива, перекаченного в Венгрию через украинскую приграничную газоизмерительную станцию «Берегово», составил 2,31 млн. куб. м. Относительно пятницы транзит уменьшился вдвое.

Ранее сооснователь украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в потере контракта на поставку российского топлива в Венгрию через украинскую ГТС виноват Киев.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.