Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился с 3 октября

Транзит российского газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») с 1 октября полностью не прекращался, но упал в четыре раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оператора ГТС Украины.

Согласно заявлению оператора ГТС Украины, сделанному в пятницу, «Газпром» приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию, начав поставки венгерским потребителям из «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. Однако по информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше. В субботу, 2 октября, транзит сократился до 2,31 миллиона кубометров.

«В воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще», — пишет агентство со ссылкой на информацию оператора ГТС Венгрии.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Позднее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что София может подписать с Москвой аналогичный контракт на поставку газа в случае «прагматичного подхода и политической воли» болгарских властей.