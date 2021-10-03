Европейские компании объявляют о банкротстве из-за рекордных цен на газ

Несколько европейских газовых компаний объявили о банкротстве из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, речь идет о четырех небольших энергетических компаниях. Кризис также испытывают тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, и производители алюминия и цемента, утверждают авторы.

По мнению главы Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марка Вульфа, возобновление промышленного производства и других секторов экономики после пандемии увеличило спрос на сырье и спровоцировало рост цен.

Ранее сообщалось, что на Украинской энергетической бирже цена на газ выросла до $1447 за тысячу кубометров. При этом средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, или $1076.

Председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник спрогнозировал, что в стране произойдет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ.