В МИД РФ рассказали о процессе сертификации «Северного потока — 2»

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о ходе сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — заявил он.

При этом замминистра отметил, что противники проекта попытаются помещать запуску. По словам Грушко, пока сложно сказать, как они будут действовать.

Ранее в Кремле заявляли, что работа по сертификации «Северного потока — 2» идет своим чередом.

30 сентября газета Telegraph писала, что новое правительство ФРГ может стать угрозой для «Северного потока – 2». По данным издания, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), которые могут войти в новую правительственную коалицию в ФРГ, будут диктовать свои условия Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Обе политические силы выступают против российского газопровода.

До выборов в бундестаг ожидалось, что запуск «Северного потока – 2» состоится в октябре, когда разрешение на это даст регулятор в лице Федеральных сетей Германии, однако сейчас между потенциальными участниками ведутся затяжные коалиционные переговоры. Предполагается, что министерство иностранных дел Германии возглавит представительница экологов Анналена Бэрбок, а это осложнит ведение переговоров с Москвой.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.