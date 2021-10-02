The Telegraph: Китай попросил Россию помочь с электроэнергией

Китай попросил у России увеличить поставки электроэнергии. Такой запрос связан с участившимися случаями отключения электричества в стране, передает The Telegraph.

Как отмечает издание, государственные поставщики прибегнуть к отключениям из-за резкого роста цен на уголь. Жители КНР жалуются в социальных сетях на отключения электричества, которые длятся от нескольких часов до суток.

Отключения электроэнергии также влияют на работу других отраслей, например ЖКХ. Так, из-за выключения электронасосов стали наблюдаться перебои с водой.

«Даже столовая не работает, так что у нас нет ни еды, ни питья», — пишут пользователи в Сети.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что КНР больше не будет строить новые угольные электростанции в других странах. По его словам, КНР увеличит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродной энергетики.