Россиянам рассказали, сколько нужно вкладывать в будущую пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предложила при планировании доходов на пенсии завести так называемый «пенсионный проект». По ее словам, такие рекомендации дают эксперты и банкиры, рассказала она в интервью агентству »Прайм».

Сейчас пенсия в РФ состоит из двух частей. Государственной, которая выплачивается Пенсионным фондом России (ПФР) в рамках обязательного пенсионного страхования и негосударственной — финансируется либо самим гражданином, за счет сбережений, либо за счет взносов гражданина и его работодателя, уточнила Финогенова.

По словам эксперта, в среднем стоит сберегать не менее 20% от заработка, направляя 10-15% на целевые пенсионные накопления, а 5-10% — в резервный инвестиционный фонд.

Финогенова напомнила, что на сегодняшний день на сайтах Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), как правило, имеются пенсионные калькуляторы, при помощи которых можно оценить размер взносов в зависимости от желаемого уровня пенсии.

Ранее в ПФР сообщили, что родители студентов, обучающихся по очной форме обучения, имеют право на повышенную пенсию. При этом студенты могут учиться в российских, так и иностранных учебных заведениях за границей. Также не важно, государственное это или частное учреждение, платная или бесплатная форма обучения. Право на прибавку к пенсии родители будут иметь до окончания детьми обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.