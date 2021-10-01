Тиньков заплатит штраф в $250 тысяч и проведет год под надзором по налоговому делу

Основатель группы «Тинькофф» и российский бизнесмен Олег Тиньков заплатит штраф в $250 тысяч и проведет год под надзором в рамках сделки с американским правосудием. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В заявлении говорится, что предпринимателю зачтут в качестве отбытого тюремного срока время, которое он провел под арестом в Лондоне. Помимо штрафа, он должен выплатить $506 828 377 в качестве компенсации за нанесенный США в 2013 году ущерб в размере $248 525 339, на который были начислены проценты и пени.

В пятницу бизнесмен во время заседания суда в США признал вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о нарушении налогового законодательства США, а также согласился на сделку с американским правосудием.

Ранее стало известно, что Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США в суде Лондона предъявила Тинькову претензии – он, согласно позиции американских властей, предоставил в 2013 году заведомо ложные сведения об активах, отказываясь от гражданства США. По выдвинутым обвинениям бизнесмену из России грозит до шести лет тюрьмы. Неоднократно переносились заседания суда, на которых должен был решиться вопрос об экстрадиции Тинькова в Америку. Бизнесмен был задержан в Лондоне, но выпущен под залог.