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Европа запросила больше угля из России

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Европейские потребители попросили увеличить поставки угля из России на фоне высоких цен на газ, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на рынке. По данным агентства, российские производители готовы нарастить продажи.

«Европейские потребители — в частности, электроэнергетические компании — запросили дополнительные объемы поставок энергетического угля из России. Угольщики России могут поставлять дополнительные объемы в Европу. Однако в таком случае нужно, чтобы РЖД обеспечили дополнительные возможности перевозки в порты», — сказал источник в одной из угольных компаний.

В пресс-службе РЖД агентству сообщили, что у компании есть возможность увеличить транспортировку угля в Европу.

Другой источник также подтвердил, что европейские компании запросили увеличение поставок. Он добавил, что спрос растет на фоне растущих цен на газ.

При этом в Минэнерго ранее заявили, что не получали каких-либо обращений со стороны Европы по поводу увеличения поставок угля.

Как российские производители могут заработать на поставках угля – в материале «Газеты.Ru»

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