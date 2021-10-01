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Чешский дипломат предложил объявить России газовую войну

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Европа должна занять «жесткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ. Об этом в интервью чешскому iROZHLAS заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — сказал он.

По его мнению, Евросоюз должен показать Москве, что «ведет газовую войну», цель которой заключается в том, чтобы навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Бартушка также добавил, что причиной кризиса в Европе, по его мнению, является неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе поднялась до $1200 за тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Одной из возможных причин могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» почти в три раза, которое было зафиксировано утром 1 октября.

О причинах роста цен на газ в Европе — в материале «Газеты.Ru».

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