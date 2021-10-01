Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Об этом она сама рассказала Forbes на Woman Day. Таким образом, она стала мамой семи детей.

Бакальчук также вошла в число самых многодетных российских миллиардеров. Среди них: совладелец «Северстали» Алексей Мордашов имеет семь детей; депутат Андрей Скоч — 10 детей и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев — 23 ребенка.

Бакальчук на форуме Forbes Woman Day рассказывала о гендерной ситуации в России. Она также раскрыла, что в Wildberries действует режим свободного посещения. Более того, в компании лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.

В августе 2021 года Татьяна Бакальчук, которой принадлежит 99% долей компании, и ее супруг Владислав, имеющий 1% долей, впервые вошли в рейтинг богатейших семей России. Бакальчук также впервые была названа богатейшей женщиной России.