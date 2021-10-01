Рубль стал единственной валютой, укрепившейся к доллару в сентябре

По итогам сентября российский рубль стал единственной из мировых валют, сумевших укрепиться по отношению к доллару США. Об этом сообщил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов, слова которого приводит РИА «Новости».

«Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков – на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)», — сказал Попов.

Стратег связал динамику российской валюты с повышением ключевой ставки и притоком средств иностранцев в облигации федерального займа.

По прогнозам Попова, в октябре рубль по-прежнему будет демонстрировать положительную динамику.

Накануне аналитики Bloomberg отметили, что с 1 сентября рубль подорожал на 0,68%. За ним следует гонконгский доллар (-0,08%) и китайский юань (-0,1%). Замыкают «десятку» сингапурский доллар (-0,943%), перуанский соль (-0,945%) и мексиканское песо (-1,12%).

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что в течение четвертого квартала года диапазон курса рубля может составить 71,5-74 рубля за доллар.