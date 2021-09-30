В компании «Доширак» объяснили дефицит лапши в магазинах

Коммерческий директор «Доширак.рус» Андрей Виноградов объяснил дефицит лапши быстрого приготовления в Волгограде тем, что завод не успевает насытить рынок и вырабатывать продукцию. Об этом он рассказал в беседе с изданием V1.ru.

Виноградов сообщил, что в этом году потребление лапши быстрого приготовление в регионе увеличилось.

«Люди поехали на наше Черное море, что стало причиной колоссального взрыва в продажах нашего бренда. Завод просто не успевает вырабатывать продукцию и насытить рынок», — сказал он.

При этом Виноградов подчеркнул, что компания «заводы не останавливала, не останавливает и останавливать не будет».

«Те, кто закупался на оптовых рынках, может, и ощутили некоторые перебои, но их было незначительное количество. Никакой катастрофической ситуации нет, не было и не будет», — добавил коммерческий директор.

В сети гипермаркетов «Лента» подтвердили отсутствие проблем с поставками лапши быстрого приготовления.

В пресс-службе ПАО «Магнит» также заявили, что не заметили проблем с наличием «Доширака» на полках.

Ранее СМИ стало известно, что лапша быстрого приготовления «Доширак» исчезла из магазинов в Красноярске. По словам руководителя коммуникационного центра сети супермаркетов «Командор» Дмитрия Болотова, производители «Доширака» остановили производственные линии на заводе по техническим причинам.

По неофициальной информации, производство «Доширака» в Рязани прекратилось из-за нехватки персонала на заводе.