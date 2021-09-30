McDonald's грозит штраф за недостоверную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать один из ресторанов McDonald's на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение закона были выявлены в рекламе ресторана улице Федосеевской в Казани. Ресторан обещал покупателям при заказе от 100 рублей в подарок напиток Coca-Cola объемом 0,4 л, однако по факту покупки объем напитка составлял 0,25 л.

«В ресторане в ответ на запрос Татарстанского УФАС России сослались на техническую ошибку, которая привела к тому, что 0,25 л. в рекламе стали 0,4», — говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало такой обман как недостоверную рекламу и инициировало административное расследование. Ресторану в Казани грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Актер Александр Соколовский подал в суд на сеть закусочных McDonald's после того, как во время заказа работник заведения оскорбила его.