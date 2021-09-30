В Сбере рассказали, кто заменит Марину Ракову

В Сбере в четверг рассказали, кто заменит бывшего замминистра просвещения Марину Ракову на время проведения следственных мероприятий.

«На время проведения следствия один из сотрудников Сбера будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой», — заявили «Газете.Ru» в кредитном учреждении.

В среду РИА «Новости» сообщило, что бывший замглавы Минпросвещения Ракова стала фигурантом дела о многомиллионном хищении.

В частности, был проведен обыск у нее дома.

Эксперты ранее заявили, что дело Раковой связано с образовательной сферой.