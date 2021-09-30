Россияне назвали деньги одной из главных причин стресса

Вопросы, связанные с деньгами, стали одной из самых больших причин стресса для российских мужчин и женщин. Беспокоятся из-за них 76% и 80% соответственно, показало исследование Райффайзенбанка.

«Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян. Так, 76% мужчин и 80% женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени», — говорится в исследовании (цитата по «Прайму»).

Никогда не переживают из-за денег только 3% опрошенных женщин и 6% мужчин. Остальные респонденты заявили, что редко испытывают стресс из-за финансов.

Среди опрошенных 85% мужчин сказали, что для них главный фактор тревоги, связанный с деньгами, — это мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке. Среди женщин об этом беспокоятся 78%.

Опрос проводился среди 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет.

Ранее опрос Superjob показал, что каждый второй россиянин считает кредиты дорогой в долговую яму. Более отрицательно относятся к банковским займам чаще мужчины, чем женщины (55% против 45%).