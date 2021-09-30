Названы страны, в которых россияне отдыхают без детей

Чаще всего российские туристы осенью едут отдыхать без детей в Турцию, показало исследование сервиса по поиску авиабилетов Aviasales (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). На эту страну пришлось 43% бронирований только на взрослых от всего числа.

Далее идут Греция и Кипр (по 6%), Грузия (5%), Венгрия, Египет, ОАЭ, Болгария (по 3%). Замыкают десятку популярных направлений Сербия и Черногория (по 2%).

Дешевле всего этой осенью взрослым полететь в Турцию: стоимость билетов на одного человека туда-обратно начинается от 10 тыс. рублей. Также недорогими направлениями являются Болгария (от 11 тыс. рублей), Венгрия и Греция (от 13 тыс. рублей).

Специалисты отметили, что популярные направления среди россиян, которые едут отдыхать с детьми или без них, практически совпадают.

«Исключения составляют Венгрия и Сербия — сюда взрослые предпочитают отправиться одни. А с детьми больше летают на Мальдивы и в Израиль», — рассказали в Aviasales.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на летний отдых в 2021 году на треть больше, чем в 2020-м. Траты увеличились на 34,2%, показало совместное исследование лаборатории «Сбер Индекс» и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Расходы на внутренний туризм составили 1,46 трлн рублей, а на зарубежный ‒ $2,3 млрд.