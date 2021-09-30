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В Конгрессе США проголосовали за продление лимита госдолга

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Lucas Jackson/Reuters

Палата представителей Конгресса США проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Трансляция велась на сайте ведомства.

За инициативу высказались 219 законодателей, против — 212.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором попросила Конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.

Министр также напомнила, что приостановка или увеличение лимита госдолга в последнюю минуту, что уже происходило в прошлом, может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

В августе в США начал действовать лимит госдолга, приостановленный Конгрессом в аналогичном месяце 2019 года.

В июле инфляция в Соединенных Штатах достигла максимального за 13 лет уровня — 5,4%. При этом в своем долгосрочном прогнозе после 2030 года Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям будет неуклонно расти, достигнув 4,8% к 2050 году, а государственный долг вырастет до 195% от ВВП (прогноз на 2021 год — 100,1%, рекорд был в 1946 году — 106%).

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