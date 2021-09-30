В Конгрессе США проголосовали за продление лимита госдолга

Палата представителей Конгресса США проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Трансляция велась на сайте ведомства.

За инициативу высказались 219 законодателей, против — 212.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором попросила Конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.

Министр также напомнила, что приостановка или увеличение лимита госдолга в последнюю минуту, что уже происходило в прошлом, может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

В августе в США начал действовать лимит госдолга, приостановленный Конгрессом в аналогичном месяце 2019 года.

В июле инфляция в Соединенных Штатах достигла максимального за 13 лет уровня — 5,4%. При этом в своем долгосрочном прогнозе после 2030 года Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям будет неуклонно расти, достигнув 4,8% к 2050 году, а государственный долг вырастет до 195% от ВВП (прогноз на 2021 год — 100,1%, рекорд был в 1946 году — 106%).