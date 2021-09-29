Сенатор США Круз призвал продолжить борьбу против «Северного потока – 2»

Сенатор США Тед Круз опубликовал в своем Twitter видео с его выступления, в котором он призывает остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2».

«Несмотря на годы и годы разговоров «Россия, Россия, Россия», есть ли в Сенате хоть один демократ, который осмелится сразиться с президентом-демократом, дающим [президенту России Владимиру] Путину знаковый подарок?», — написал он в подписи к видео.

По словам сенатора, президент США Джо Байден пошел на сделку по газопроводу, чтобы угодить канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая уходит со своего поста. Однако, он считает, последние выборы в ФРГ позволят американскому лидеру исправить это.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Конгрессмены намерены также продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России. Одновременно с этим предлагается продлить ограничение на использование бюджетных средств для «выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом». В то же время предусматривается, что министр обороны США вместе с госсекретарем могут получить разрешение на несоблюдение этих требований при определенных условиях – в случае, если глава Пентагона посчитает, что это «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».