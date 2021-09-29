Назван размер среднего платежа по ипотеке в России

Средний ипотечный платеж россиян составляет 23,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные сообщил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес СберБанка», передает РИА «Новости».

«По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%. По новому жилью она составляет 25,7 тыс. рублей, по жилью на вторичном рынке — 21 тыс. рублей», — сказал он. За какой период были подсчитаны данные, не уточняется.

Средний размер ипотечного кредита в России, по данным СберБанка, составляет 2,86 млн рублей. Это на 16,1% выше показателей прошлого года. Как правило, ипотеку в России берут сроком на 20 лет. В июне этого года досрочно погасили долги 83% заемщиков. В декабре прошлого года, на который пришелся пик досрочных погашений, — 88%. Действующий ипотечный кредит в СберБанке имеют около 4 млн человек.

По словам Николая Васева, ипотечный потенциал частично сдерживают недостаточные объемы строительства жилья. С 2013 года строительная отрасль переживала стагнацию, сейчас началось восстановление.

«С 1 июля текущего года программа господдержки была скорректирована, что, впрочем, почти не повлияло на спрос», — отметил он.

Ранее россиян предупредили об опасности «ипотечной лихорадки». Общий объем ипотечной задолженности сейчас превышает 10,7 трлн рублей. Как подчеркнул заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, опасность заключается в том, что в кредиты вовлекается значительная часть населения, которая в будущем не всегда может качественно обслуживать свои долги.