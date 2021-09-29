Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября, сообщают «Украинские новости». Решение было принято на сегодняшнем заседании.

«Учитывая, что надежное прохождение осенне-зимнего периода 2021/2022 годов является обязательным условием успешной синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемами стран ENTSO-E в установленные сроки, министерство энергетики Украины обратилось к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться правом, предоставленным законом, и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества», — говорится в материалах к заседанию.

Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявлял, что импорт энергии из этих стран противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.

Закон, который позволяет ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии, президент Украины Владимир Зеленский подписал 13 мая 2021 года.