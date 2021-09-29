Великобритания смогла полностью заполнить свои хранилища газом

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Великобритании заполнены на 100% (по состоянию на 27 сентября), сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Однако общий объем топлива в стране существенно ниже, чем в прошлом году, отметило агентство.

Фактическая наполненность газом в британских хранилищах (9,65 ТВт/ч) при этом оказалась даже выше, чем их максимальная заявленная мощность (около 9,63 ТВт/ч). Тем не менее, мощность хранилищ была снижена почти на 40% в начале февраля 2021 года. За аналогичный период прошлого года они были заполнены только 77,4%, но объем газа был выше (11,57 ТВт/ч).

Ранее министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг заявил, что потребителям не стоит опасаться того, что зимой они останутся без электричества и газа на фоне резкого роста цен. Однако до этого сообщалось, что как минимум четыре энергетические компании в Великобритании на фоне роста цен на газ могут обанкротиться.

В целом заполненность ПХГ Европы оценивалась ранее в 74,29%. В них находится 821,3 ТВт/ч газа. Как отмечает ТАСС, это самый низкий показатель для этого времени года за последние восемь лет. Накануне стоимость газа в Европе впервые в истории пробила отметку $1000 за тыс. кубометров, следовало из данных торгов ICE Futures. При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин допускает, что она может вырасти вплоть до $2000.