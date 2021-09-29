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Сбер и Краснодарский край расширяют сотрудничество в сфере цифровизации здравоохранения

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым провела рабочее совещание по вопросам цифровизации экономики края, а также возможности дальнейшего применения решений и сервисов Сбера в сфере здравоохранения региона.

На встрече были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера. В настоящее время на территории Краснодарского края проходит пилотный проект СберЗдоровья по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), такими как артериальная гипертензия на базе НИИ «Краевая клиническая больница № 1». Сервис помогает врачам быстрее и точнее узнавать о малейших изменениях состояния здоровья пациента и максимально оперативно оказывать медицинскую помощь.

«Цифровизация позволяет вывести здравоохранение на качественно новый уровень, увеличить доступность медицины в масштабах страны, повысить качество оказания консультаций, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения. Сервисы экосистемы Сбера востребованы жителями регионов страны. В частности, жители Краснодарского края за девять месяцев 2021 года в 6,5 раза чаще обращались к врачам телемедицинского сервиса СберЗдоровье, чем за весь 2020 год. А с сегодняшнего дня жители Краснодара смогут оценить и наш сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА переводит лекарственное обеспечение края на новый уровень, значительно увеличивает ассортимент и доступность лекарств в регионе. Разработки на базе искусственного интеллекта СберМедИИ, группы компаний ЦРТ и Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера позволяют сделать процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг», — сказала заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

Также проходит ряд пилотных проектов по применению в системе здравоохранения разработок Сбера на базе искусственного интеллекта. Врачи нескольких клиник используют разработку СберМедИИ и Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера — «КТ Легких», а также продукты Группы компаний ЦРТ — Voice2Med, сервис для голосового заполнения медицинской документации, и виртуальный помощник для медицинских учреждений — голосовой робот, который может записать на прием, напомнить о приеме. На совещании также была продемонстрирована технология Social ID — один из передовых продуктов, который позволяет гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства.

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