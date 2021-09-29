Счетная палата рассказала о нарушениях при реализации госпрограмм

Счетная палата нашла недостатки при реализации части госпрограмм. В ведомстве указали на слабо выраженную динамику показателей. В отчете аудиторов говорится, что при формировании и утверждении госпрограмм страдает качество их планирования и отсутствует мотивация ответственных исполнителей. Об этом пишет «Российская газета».

В госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» запланированного уровня доступности в достичь не удалось. Ответственным был Минстрой.

В госпрограмме «Охрана окружающей среды» значения 17 из 62 показателей остались неизменными, хотя программа подразумевали их динамику. Некоторые показатели носят неактуальный характер. Например, значение показателя «Оправдываемость прогнозов лавинной опасности» запланировано в 2018-2024 гг. на уровне 93%, при этом фактическое его значение в 2019 году составило 98%, а в 2020 году - 99%.

По госпрограмме «Юстиция» в 2020 году по 31 из 43 показателей фактические значения превысили плановые значения, установленные на 2026 год, что свидетельствует «о низком качестве планирования значений показателей». Ответственным был Минюст.

Многие из программ действительно носят абстрактный характер, и, несмотря на наличие в документе количественных показателей, могут нести, скорее, характер благопожеланий, обратил внимание кандидат экономических наук Игорь Строганов. Он указал на программу развития малого и среднего предпринимательства.