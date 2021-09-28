Кабмин поддержал идею об ограничении выдачи кредитов россиянам

Российские власти поддержали идею ЦБ об ограничениях на выдачу кредитов, отметив, что такие меры следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом депутаты Госдумы должны будут обосновать необходимость наделения ЦБ правом вводить количественные ограничения по выдаче кредитов для населения.

Ранее сообщалось, что в России банкам запретят навязывать гражданам страховую компанию при кредитовании. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовится проект постановления, согласно которому заемщики получат право покупать полис у любой страховой компании. При этом к страховщикам, не попавшим в рейтинг, финансовые организации смогут выдвигать собственные требования по допуску.

При рефинансировании долга клиент сможет сохранить прежний полис. Граждане также смогут сменить организацию, если в другой предложат более привлекательные условия.