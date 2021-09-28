В ПФР предупредили о схеме мошенников с «советским стажем»

В интернете часто можно встретить информацию о перерасчете пенсий за советский стаж, однако переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года, в том числе в советское время, массово прошла в 2009 году. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Республике Ингушетия.

«Этот процесс назывался валоризацией. Тогда специалисты ПФР провели огромную работу по пересчету пенсий жителей республики, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учитывается, и необходимости в перерасчете пенсий сейчас нет», — отметили специалисты ПФР.

Зачастую юридические фирмы предлагают пенсионерам за деньги произвести доплаты, при этом они направляют запрос в ПФР и получает соответствующее разъяснение о том, что перерасчет уже был произведен в 2009 году.

«В итоге пенсионер просто отдает свои деньги за такие псевдоюридические услуги», — уточнили в ПФР.

Ранее специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам материальной поддержки.