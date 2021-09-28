Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с Коммерческим Банком Кыргызстана

СберБанк и Коммерческий Банк Кыргызстан заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов и председатель правления ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» Жаркынбек Сагындыков.

«Сбер активно развивает сотрудничество с международными партнерами, предлагая новые решения и сервисы нашей экосистемы. Благодаря подписанному с Коммерческим Банком Кыргызстана соглашению мы планируем предоставлять гражданам Кыргызстана качественное высокотехнологичное обслуживание по целому ряду сервисов и услуг экосистемы Сбера. Этот проект, который сегодня реализуется совместно с нашим кыргызским партнером, мы намерены масштабировать и на другие страны СНГ», — сказал Анатолий Попов.

По условиям соглашения стороны будут развивать использование клиентами Банка Кыргызстан сервисов компаний экосистемы Сбера. В результате клиенты, которые собираются приехать в Россию на заработки, смогут получить доступ к финансовым продуктам банка и сервисам экосистемы Сбера на территории Кыргызстана. Они получат предложения с вакансиями на Работа.ру, пакет телемедицины СберЗдоровье, удаленное оформление СберКарты и многое другое.

«Банк Кыргызстан совместно со Сбербанком готовит инновационные продукты, интересные условия и предложения для граждан Кыргызстана, которые выезжают на заработки в РФ. Уже сейчас клиенты нашего банка могут переводить средства напрямую по номеру телефона через СберБанк Онлайн в МБанк на выгодных условиях, и впоследствии количество и возможности предоставляемых сервисов будут постоянно расти», — сказал председатель правления ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» Жаркынбек Сагындыков.