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Fitch: цена на газ перевалила за $1000 и будет расти в случае холодной зимы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена за тысячу кубометров газа впервые в истории перевалила за отметку $1000, при этом цена на газ может вырасти еще сильнее в случае холодной зимы в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

«Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой — в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас», — отметил Маринченко.

Эксперт указал также на дополнительные факторы роста цены на газ — такие как рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями сжиженного природного газа и низкую заполненность европейских газохранилищ, а также недостаточный рост предложения со стороны, в первую очередь, «Газпрома».

Ранее цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров.

До этого, 14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

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