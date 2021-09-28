Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Москва опять попала в пятерку лучших городов мира 08:25
Патрушеву продемонстрировали, как С-400 «Триумф» защищает небо... 08:23
Семин объяснил вызов Глушакова в сборную России на матчи отбора к ЧМ-2022 08:22
С начала года активность мошенников выросла в 1,5 раза 08:17
В США осудили пуск ракеты со стороны КНДР 08:00
В Москве во вторник ожидается до +11°С 07:53
Мать пострадавшего от нападения тигра мальчика рассказала подробности произошедшего 07:49
Бывший наставник «Динамо» оценил шансы «Ростова»... 07:49
В США умер ребенок, заразившийся в парке поедающей мозг амебой 07:45
Российский теннисист Давыденко рассказал о тренировке с 17-летним Джоковичем 07:33

У беглого банкира Беджамова заподозрили наличие активов в Мордовии на 2,3 млрд руб.

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Управляющая банкротством экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, который находится в бегах от российского правосудия в Лондоне, заявила о выявлении у экс-банкира активов в России на 2,3 млрд руб. Об этом пишет РБК.

Управляющая обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании его кредитором двух стекольных заводов в России. Речь идет о долгах стекольных предприятий на 2,3 млрд руб.

Эти обязательства являются одним из крупнейших из ранее неизвестных активов Беджамова. Его имущество выслеживает инвесткомпания А1. Она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году.

Заводы на данный момент находятся в процессе банкротства, а их долги много раз перепродавались. Но юридически они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих.

В настоящее время Георгий Беджамов находится в Великобритании. В России суд заочно арестовал его по делу о мошенничестве. Мужчине инкриминируется вывод из Внешпромбанка 113 млрд рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка.

Согласно информации АСВ, Внешпромбанк, лишенный лицензии в 2016 году, выплатил кредиторам 17,3 млрд рублей из общей суммы требований в 234,9 млрд. При этом агентство уже договорилось с Маркус о добровольной передаче России принадлежащих ей активов в США и Европе.

В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом одного из экс-совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова и приступил к процедуре реализации его имущества.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Минобороны Южной Кореи: Пхеньян запустил ракету для проверки реакции Сеула и Вашингтона
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
В Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили, есть погибшие
В Иркутской области чиновников арестовали за взятки и махинации с жильем сирот
Счетная палата за 2020 год выявила нарушений на 338,6 млрд рублей
В Махачкале в результате взрыва газа пострадали пять человек, включая троих детей
Новости и материалы
Москва опять попала в пятерку лучших городов мира
Патрушеву продемонстрировали, как С-400 «Триумф» защищает небо над Сахалином
Семин объяснил вызов Глушакова в сборную России на матчи отбора к ЧМ-2022
С начала года активность мошенников выросла в 1,5 раза
В США осудили пуск ракеты со стороны КНДР
В Москве во вторник ожидается до +11°С
Мать пострадавшего от нападения тигра мальчика рассказала подробности произошедшего
Бывший наставник «Динамо» оценил шансы «Ростова» на сохранение прописки в РПЛ
В США умер ребенок, заразившийся в парке поедающей мозг амебой
Российский теннисист Давыденко рассказал о тренировке с 17-летним Джоковичем
Диетолог рассказал о вреде от употребления зеленого чая
Боец UFC Стерлинг рассказал, почему он отменил реванш с Петром Яном
«Порву на куски»: Пригожин вызвал на бой Шнурова
В этом году Норвегия добыла рекордное число китов – 575 особей
В Южной Корее заявили, что продолжат курс на сближение с КНДР после ракетных пусков
Названы актуальные вакансии с зарплатой 300 тыс. рублей
Пилот «Формулы-1» Мазепин назвал имя самой красивой женщины в мире
Президент Бразилии назвал утопией идею разработки ядерного оружия
Все новости
«Защититься можно только одним способом»
Юристы предупредили самозанятых о рисках столкновения с патентными троллями
«Нагорного Карабаха у нас больше нет»
Что изменилось за год с начала второй карабахской войны
Кто поможет России попасть на ЧМ-2022
Объявлен итоговый состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
«Китай просит помощи у России после своих неудачных разработок»
Эксперты объяснили, зачем Пекину понадобились российские ударные вертолеты Ка-52К
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года
Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными
На Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии
Корейцев хотят оставить без супа из собак
Президент Южной Кореи предложил запретить употребление собачьего мяса
Чехия не пустит Россию на «Дукованы». Президент поменял свое мнение
Россия и Китай отстранены от участия в расширении чешской АЭС «Дукованы»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях