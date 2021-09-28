У беглого банкира Беджамова заподозрили наличие активов в Мордовии на 2,3 млрд руб.

Управляющая банкротством экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, который находится в бегах от российского правосудия в Лондоне, заявила о выявлении у экс-банкира активов в России на 2,3 млрд руб. Об этом пишет РБК.

Управляющая обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании его кредитором двух стекольных заводов в России. Речь идет о долгах стекольных предприятий на 2,3 млрд руб.

Эти обязательства являются одним из крупнейших из ранее неизвестных активов Беджамова. Его имущество выслеживает инвесткомпания А1. Она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году.

Заводы на данный момент находятся в процессе банкротства, а их долги много раз перепродавались. Но юридически они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих.

В настоящее время Георгий Беджамов находится в Великобритании. В России суд заочно арестовал его по делу о мошенничестве. Мужчине инкриминируется вывод из Внешпромбанка 113 млрд рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка.

Согласно информации АСВ, Внешпромбанк, лишенный лицензии в 2016 году, выплатил кредиторам 17,3 млрд рублей из общей суммы требований в 234,9 млрд. При этом агентство уже договорилось с Маркус о добровольной передаче России принадлежащих ей активов в США и Европе.

В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом одного из экс-совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова и приступил к процедуре реализации его имущества.