Названы актуальные вакансии с зарплатой 300 тыс. рублей

Сервис по трудоустройству подобрал должности с зарплатой 300 тыс. рублей. Списком поделилась газета «Известия».

По информации сервиса «Работа.ру, зарплату 300 тыс. рублей предлагают пилоту вертолета Robinson в Южно-Сахалинске. Иногородним соискателям обещают предоставить жилье, также работодатель оплатит проезд к месту работы.

Такой же уровень дохода гарантируют семейной паре, которая будет вести хозяйство загородного дома в Московской области.

В Москве также есть вакансия специалиста по тендерам с заработной платой 300 тыс. рублей. Еще одна вакансия с аналогичных вознаграждением - проходчик в Воркуте. Сотруднику необходимо будет выполнять проходку горизонтальных, вертикальных и наклонных работ, осуществлять бурение скважин и другое.

Ранее россиянам рассказали о самых необычных вакансиях сентября. Так, в московский боулинг-клуб требуется механик боулинга. Среди обязанностей специалиста — подготовка оборудования и зоны разбега перед открытием, натирка дорожек, проведение планового ТО и текущий ремонт оборудования боулинга.