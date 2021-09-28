Аналитик Deutsche Bank рассказала об опасности инвестирования в биткоин

Эксперт крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Марион Лабур рассказала о рисках, связанных с инвестированием в биткоин. Интервью с аналитиком опубликовано на сайте банка.

Лабур назвала три фактора, показывающих высокую волатильность биткоина. Первый — использование в качестве инвестиций или объекта для спекуляций порядка двух третей выпущенных на текущий момент токенов.

«Максимальное число биткоинов, которого возможно достичь, составляет чуть менее 21 миллиона. Около 89 процентов от общего количества биткоинов уже находится в обращении», — отметила аналитик.

Вторая причина отказаться от покупки этой криптовалюты связана с тем, что из-за ее ограниченного обращения несколько крупных сделок могут сильно изменить баланс спроса и предложения.

Кроме того, стоимость биткоина напрямую зависит от интереса инвесторов, что делает его очень волатильным

«Небольшие изменения в общем восприятии […] могут иметь большое влияние на его цену», — объяснила эксперт.

Ранее цена биткоина упала за час более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции.