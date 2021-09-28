Нарушения на 338,6 млрд за 2020 год нашла Счетная палата

Счетная палата в результате проверок выявила нарушения исполнения федерального бюджета России за 2020 год на 338,6 млрд руб. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заключение аудиторов на правительственный отчет об исполнении федерального бюджета.

Сумма выявленных нарушений увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 199,9 млрд рублей, то есть в 2,4 раза.

По данным Счетной палаты, доходы федерального бюджета в 2020 году составили 18,7 трлн руб., а расходы достигли 22,8 трлн руб.

Если говорить о нарушениях, то они возникли в следующих отраслях: при оказании услуг населению госучреждениями — 84,8 млрд руб., объем неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни — в 97,8 млрд руб.

24,2 млрд руб. ушло на создание научно-исследовательских и конструкторских работ, не давших результатов, на разработку невостребованной проектно-сметной документации и на приобретение неиспользуемых объектов недвижимого имущества и прочего имущества.

Нарушения при госзакупках составили 9,8 млрд, объем других нарушений - 122 млрд.

Для устранения нарушений направлено 91 представление министерствам и ведомствам.