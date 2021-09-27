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Американская компания выплатит Минфину США $1,4 млн за нарушение санкций против России

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Jacquelyn Martin/AP

Американская компания выплатит Cameron International Минфину США $1,4 млн за нарушение санкций против России и контракты на поставку продукции «Газпрому», говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

«Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании «Газпром нефть шельф» для нефтяного проекта на арктическом шельфе», — говорится в сообщении Минфина США.

Ранее пресс-секретарь президента России России Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на возможное введение Вашингтоном новых санкций против россиян будет «мудрым». По его словам, реакция главы государства «в этом плане достаточно предсказуемая». Представитель Кремля также отметил, что в конгрессе США «сидит очень много таких оголтелых представителей».

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