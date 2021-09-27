Блогер развенчал миф о долларе по 67 копеек в СССР

Блогер Максим Миронов написал у себя на странице в LiveJournal, что доллар по 67 копеек в СССР – это миф. По его словам, на самом деле валюту продавали по курсу 8-9 рублей.

Он отметил, что свободного рынка обмена валюты, по которому бы определялся курс доллара, в Советском Союзе не было. «Свободное хождение валюты в СССР было запрещено законом, а торговля ей и даже простое хранение строго каралось советским законодательством», — подчеркнул блогер.

При этом в СССР существовал подпольный рынок валюты. На нем доллар в 1960-80-е годы стоил около 8-10 советских рублей, написал Миронов.

«Именно курс 8-10 рублей и был реальным рыночным курсом доллара в СССР — за эту сумму нелегальные валютчики были готовы покупать доллары у иностранцев возле гостиниц, а затем с небольшим наваром перепродавать их всем желающим уже внутри СССР — собственно, делать ровно то же самое, чем сейчас занимаются банки», — подчеркнул Максим Миронов.

Он добавил, что пойманным «валютчикам» с суммой до $25 грозил срок в 3-8 лет. Если сумма была больше, то сроки также были выше, вплоть до смертной казни. Например, к высшей мере наказания в 1961 году приговорили валютчиков Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева.

Ранее сообщалось, что российский рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют, согласно данным межбанковских переводов SWIFT. Рубль занял 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18%. Лидерами стали доллар, евро и фунт стерлингов. По словам гендиректора инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгения Лашкова, это означает, что рубль стали чаще использовать в мире. Этому поспособствовал тренд на дедолларизацию, а также усилия, принимаемые со стороны России.